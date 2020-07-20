Марк Цукерберг на пляже переборщил с солнцезащитным кремом и стал героем мемов

В интервью 2017 года Марк Цукерберг оговорился: “Я был человеком. Я и есть человек. До сих пор. Я просто говорил о себе в прошлом, а не о том, что я не человек”. С тех пор глава Facebook стал героем многочисленных мемов, в сети его прозвали “рептилоидом” и стали искать подтверждения инопланетного происхождения. Как на зло, Цукерберг продолжает снабжать публику поводами для шуток. На сей раз 36-летнего миллиардера сфотографировали на Гавайях с излишне толстым слоем солнцезащитного крема на лице. Пользователи соцсетей сразу же отозвались на снимок водопадом мемов.

“Почему Марк Цукерберг не может что-либо сделать и не выглядеть как репликант?”

“Никто никогда не видел Цукерберга и духа из “Унесенных призраками” в одной комнате, просто к слову”.

“Гугл-фото Марка Цукерберга сквозь года. Вы можете увидеть, как из него год за годом уходит все человеческое”.

“Как мы можем знать, что Марк Цукерберг просто-напросто не сбрасывает кожу? Сейчас же лето”.

“Кому идет больше?”

“Марк Цукерберг занимается ссссерфингом”.

“Новая карьера уже ждет Марка Цукерберга”.

“По легенде, каждое лето Марк Цукерберг (Мим-Серфер) пытается поймать волну, и пока у него не получится, его неупокоенный дух будет блуждать по земле”.

Красноречивый кадр из фильма “Джокер” (2019).

На вирусном снимке Цукерберг катается на электрической доске для серфинга за $12 000 у берегов острова Кауаи, где владеет роскошным особняком за $100 млн, пишет New York Post. Жители древнейшего из гавайских островов не слишком рады такому соседству. Созданная в начале июля петиция с требованием не дать Цукербергу “колонизировать” Кауаи всего за неделю собрала около 500 000 подписей. Бизнесмена называют “жадным” за то, что он судится с жителями Гавайских островов, которые не хотят продавать недвижимость по соседству с его участком.

“Марк Цукерберг – шестой самый богатый человек в мире… и он судится с коренными гавайцами в Кауаи за их землю, чтобы построить особняк. Они построили там жизнь. Там они построили семьи, – говорится в петиции. – Их земля важна для них. Он строит особняк для чего? Чтобы жить в Кауаи два месяца в году? Это бесчеловечно. Это больно. Его нужно остановить”.

Пресс-секретарь Цукерберга заявил, что претензии подписантов не имеют основания, но в 2017 году бизнесмен действительно подал в суд на местных гавайцев, чтобы заставить их продать крошечные участки земли. Вскоре он прекратил процесс, и сейчас представители миллиардера уверяют, что он не имеет к коренному народу никаких претензий. Тем не менее в 2019 году появились слухи, что Цукерберг попросил уладить вопрос местного жителя Карлоса Андраде, который занялся скупкой участков.