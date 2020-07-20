Золотая рыбка умирала в аквариуме, но ее спасли – это видео собрало миллионы просмотров

В сети появилось видео, где пользователи показали, как они спасли золотую рыбку от смерти.

Видео опубликовали в TikTok на канале heretherebesculptures.

В нем показывается, как люди спасли больную и умирающую 10-летнюю золотую рыбку и восстановили ее здоровье.

У золотой рыбки Монстро было много проблем со здоровьем: она не могла плавать и, как следствие, развивала повреждения на животе.

Тем не менее, новый владелец создал “рыбный госпиталь” для Монстро с аквариумной солью и ежедневно менял воду.

Изменения были медленными, но заметными.

Видео можно посмотреть по ссылке.

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