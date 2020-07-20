В Украине восемь областей и Киев не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на понедельник, 20 июля, не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 8 областей и город Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области и город Киев.

В данных регионах большая загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 и составляет более 50%. А коэффициент выявления случаев инфицирования более 11%.

Отметим, что для ослабления карантина необходимо, чтобы загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденными случаями COVID-19, составляла менее 50%, а среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляло более 12 тестирований на 100 тысяч населения.

Как писал “источник”, по состоянию на 20 июля в Украине зафиксировано 59 493 случая коронавирусной болезни.

Напомним, за минувшие сутки в Киеве подтвердили 77 новых случаев заболевания коронавирусом, всего в столице по состоянию на понедельник, 20 июля, зафиксировано 6 961 заразившихся COVID-19.