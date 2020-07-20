Украина идентифицировала тело военного медика, которое передали боевики – погибший был иностранцем

В пятницу, 17 июля, боевики передали Украине тело погибшего украинского военнослужащего. Результаты экспертизы ДНК показали, что это – тело погибшего медика сержанта Николая Илина (“Эстонца”).

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Прощание с медиком состоится в Киеве в среду, 22 июля.

Погибший сержант Николай Илин был гражданином Эстонии и проходил военную службу в подразделении ВС Украины на законных основаниях.

В штабе подчеркнули, что согласно действующему законодательству, а именно Законом Украины “О воинской обязанности и военной службе” иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, могут в добровольном порядке (по контракту) проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины.

Как известно, 13 июля украинские военные получили от боевиков подтверждение режима “тишина” – и группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками отправилась для эвакуации тела погибшего военнослужащего, однако не успела дойти несколько метров. Враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик Николай Илин поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал “источник”, Николай Илин служил в 137-м отдельном батальоне морской пехоты. Во время занятий учил всех осмотрительности, в первую очередь, беречь свою жизнь, потому что только так можно помочь тому, кто не справился и не уберегся.