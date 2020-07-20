Под Сумами произошел выброс опасного вещества в воздух

В ночь на понедельник, 20 июля, под Сумами, около села Анновка произошел выброс одоранта – вещества, добавляемого к природному газу, которое является токсичным веществом 2 класса опасности с характерным запахом.

Об этом в Facebook написал заместитель Сумского городского головы Александр Журба.

Низкие концентрации одоранта (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания.

При выбросе этого вещества в воздух рекомендуется закрыть окна и увлажнять воздух в помещении. В случае ухудшения самочувствия немедленно обратиться за помощью к медикам.

Как сообщал “источник”, 15 июля, в Киеве был зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха, наиболее опасная ситуация сложилась в центре и в ряде других районов.