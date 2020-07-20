Билли Айлиш насмешила людей новой коллекцией фирменной одежды и ценами. Мемы долго ждать не пришлось

Певица Билли Айлиш представила в сети новую коллекцию фирменной одежды и летних аксессуаров, но вместо восторга поклонников получила в ответ порцию гнева и мемов. Ведь как признались некоторые фолловеры артистки, с такими ценами они чувствуют себя обманутыми.

Некоторые же нашли ситуацию забавной и увидели в ней отличный повод ответить мемами. Теперь Билли Айлиш продает в сети не только одежду и пляжные принадлежности, но и ложки, вилки, зубные щетки и туалетную бумагу.

Билли АйлишФото: Getty Images

Новый летний мерч Билли Айлиш, которая не просто так стала носить оверсайз, появился на ее официальном сайте. Теперь там можно отыскать различного вида шорты, купальники и прочие принадлежности вроде очков и матрасов для плавания, сережек и теннисных ракеток. Все это – фирменная продукция с именем певицы.

Пополнение ассортимента обрадовало поклонников Билли Айлиш, но не надолго. Когда они увидели, сколько стоят вещи с логотипом, их радость тут же испарилась. Купальник или полотенце обойдутся фанам певицы в 70 фунтов стерлингов (2,5 тыс. грн), надувной матрас – 75 фунтов (2,6 тыс. грн), шорты – 65 фунтов (2,2 тыс. грн).

Фото: shopuk.billieeilish.com

Фото: shopuk.billieeilish.com

Некоторым так не понравился новый мерч Айлиш, что они тут же запустили петицию с просьбой отстранить новую команду дизайнеров. Но шутники не стали ждать ее рассмотрения и решили сами исправить ситуацию.

“Новый мерч Билли Айлиш! Уже в продаже! Всего за $75!” – указали под изображением “фирменного” рулона туалетной бумаги.

“Миксер от Билли Айлиш! $895.95!”