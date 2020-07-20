В Черном море стартовали учения Sea Breeze – появились яркие фото

В Украине в Черном море начались семидневные международные учения “Си Бриз”, которые в связи с пандемией коронавируса в этом году будут ограничены только морской фазой с привлечением авиации. Все совместные мероприятия будут разворачиваться в акватории Черного моря без контакта личного состава.

Об этом сообщает АрміяInform.

В то же время, нынешние украинские-американские учения “Си Бриз”, как всегда, обещают быть многофункциональными и, без сомнения, очень полезными для его участников.

“Участие Соединенных Штатов в этих многонациональных учениях в который раз подтверждает приверженность ВМС США и 6-го флота частности нашим союзникам и партнерам по НАТО. Учения “Си Бриз” являются реальной демонстрацией решимости США в отношении коллективной защиты Европы”, – отметил командующий 6-го флота ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк.

По словам командующего ВМС ВС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы, основное назначение “Си Бриза” – это поддержание стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Поэтому главной задачей для морского компонента учений является отработка операций по стандартам Альянса, направленных на обеспечение мира и безопасности в кризисном регионе.

Один из инструментов учений, который следует максимально эффективно использовать, – это переход ВМС Украины на стандарты НАТО. Во время учений корабельно-катерные тактические группы украинских ВМС должны получить необходимый уровень совместимости боевых и оперативных возможностей действовать во взаимодействии с кораблями Альянса.

В процессе учений в море корабли стран-участниц будут осуществлять совместные тактические маневрирования, тренироваться по организации связи, противоминным действиям, передаче грузов на ходу. Экипажи кораблей и катеров отработают вопросы взаимодействия с тактической и морской авиацией, проведут ряд учений по противовоздушной, противокорабельной и противокатерной обороны на переходе морем, отработают задачи операций по морскому перехвату и досмотру судна-нарушителя.

В учениях запланировано участие ракетного эсминца типа “Арли Бёрк” USS Porter и патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США, а также кораблей постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море.

Всего в “Си Бриз-2020” планируется привлечь около 2 тысяч человек из девяти стран, в том числе более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и тому подобное. Всего в учениях, кроме Украины и США, примут участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

Как сообщал “источник”, недавно в Международный центр миротворчества и безопасности в Украине прибыли около 150 американских военнослужащих из Национальной гвардии штата Иллинойс. Они заменят своих коллег из Висконсина, которые длительное время принимали участие в деятельности “Объединенной многонациональной тренировочной группы – Украина” (JMTG-U).