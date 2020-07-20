В Украину идет похолодание: синоптик дала прогноз до конца недели

На этой неделе в Украине станет немного прохладнее, местами даже пройдут дожди.

Об этом на своей странице Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Она пишет, что уже сегодня вечером, 20 июля, и ближайшей ночью дожди с грозами пройдут на юге Украины и немного даже забросит осадков в Кропивницкий и Днепр с районами. Однако уже днем здесь будет преобладать сухая погода.

В западных и северных областях вообще в дневные часы вторника ожидаются грозовые дожди, местами возможны шквалы, град.

По температуре – 21-го июля она будет колебаться в пределах +25 +30 градусов, на юге местами достигнет +30 +33 градусов, в западных областях будет ниже, +22 +27 градусов.

В Киеве во вторник ожидаются грозовые облака, периодически может быть дождь с грозой и порывистым ветром во время грозы. Однако солнца также хватает, эти дожди – летние, а не осенние, беспросветные. Температура в столице в течение дня вторника +27, +28 градусов.

В середине недели чуть похолодает, однако затем вновь станет теплее.

Как писал “источник”, в Украине летом 2020 будут продолжаться перепады температуры воздуха на 10-11 градусов в пределах одного-двух дней.