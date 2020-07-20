“Динамо” отправило в отставку Михайличенко и весь тренерский состав

Главный тренер футбольного клуба “Динамо” Алексей Михайличенко, а также его ассистенты Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов уходят в отставку.

Об этом сообщается на сайте ФК “Динамо”.

Отмечается, что приняв команду по ходу сезона, этот тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, “Динамо” выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

“В то же время руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра “Динамо” должна выйти на качественно иной уровень. С этой целью подготовку к следующему сезону “Динамо” начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже“, – сказано в сообщении.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, что главный тренер луганской “Зари” Виктор Скрипник по окончании сезона возглавит киевское “Динамо”. При этом нынешний наставник киевлян Алексей Михайличенко вернется на должность спортивного директора клуба.