Умершего мужчину нашли гуляющим на кладбище – и это вовсе не фантастика, фото

В Египте семья похоронила своего умершего 40-летнего родственника Мухаммеда Эль-Гаммала, однако позднее выяснилось, что они похоронили тело другого человека, а мужчину встретили гуляющим по кладбищу.

Об этом рассказывает Arab News.

Прошло четыре месяца после похорон, когда выяснилось, что мужчина жив.

Эль-Гаммал, работал учителем и страдал психическим заболеванием. Он часто исчезал. Так случилось и в этот раз, его искали около месяца. Один из родственников, работающий в местной больнице, позвонил и сообщил, что к ним поступил неопознанный труп.

Проведя опознание, родственники сочли, что тело принадлежит Эль-Гаммалу. Для идентификации трупа был взят образец крови, но семья так и не получила результат. Похороны состоялись 21 марта.

Через четыре месяца настоящий Эль-Гаммал был найден живым и доставлен в ближайший полицейский участок.

Как сообщал “источник”, в индийском городе Гондал мужчина, которого похоронили заживо, смог выбраться из могилы.