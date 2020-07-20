Под Киевом совершили дерзкое нападение на строителя – в мужчину выпустили 9 пуль

В селе Хотиновка Вышгородского района произошла перестрелка, трое мужчин и одна женщина напали на мужчину.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Там группа лиц спортивного телосложения приехали на один из строительных участков в селе Хотяновка, где возводится новостройка. Там они напали на одного из разнорабочих, без каких-либо объяснений затащили его в строительный вагончик, где провели около 9 выстрелов из травматического оружия в грудь мужчины. После чего скрылись в неизвестном направлении. Пострадавшего каретой скорой помощи доставили в больницу.

Правоохранители задержали нападавших – трое мужчин и женщину. Все они жители Черниговщины, которые снимали жилье в столице. Во время обыска у них обнаружено и изъято оружие и патроны.

По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает причины такого дерзкого вооруженного нападения.

Решается вопрос об объявлении о подозрениях задержанным. Суд изберет для них меру пресечения.

За совершение хулиганства с применением оружия им грозит тюремное заключение до семи лет.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве группа неизвестных напала на студентов из Конго, злоумышленников позже задержали в лесу и те утверждали, что просто хотели познакомиться с иностранцами.