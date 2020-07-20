Славомиру Новаку грозит 12 лет тюрьмы: громкие подробности дела

Экс-главе “Укравтодора” Славомиру Новаку, задержанному в Польше, грозит 12 лет тюремного заключения.

Как пишет Telegram-канал PavlovskyNews, об этом на брифинге сообщил глава НАБУ Артем Сытник.

Такое наказание предполагает украинское законодательство. Подозрение уже передано в Польшу, где задержали Новака.

Он добавил, что материалы против экс-главы “Укравтодора” были собраны еще в прошлом году, но процесс затягивался из-за его пребывания в Польше. Нужна была совместная рабочая группа двух стран.

Как пишет Экономическая правда, в рамках дела, по которому задержан Новак, сообщено о подозрениях четырем лицам и планируются еще подозрения.

“Если я не ошибаюсь, четырех человек, на территории Украины – пока одного, в Польше – трое, среди которых руководитель “Укравтодора”, еще планируются подозрения“, – сообщил и.о. председателя САП.

Как сообщал “источник”, по делу Славомира Новака в рамках расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства проходят обыски в Киеве, Львове и на территории Польши.