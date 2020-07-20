Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла в США: кто такой Олег Кравченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла в Соединенные Штаты Америки. Также он назначил послов в Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан.

Об этом сообщает издание БЕЛТА.

Олег Кравченко, замминистра иностранных дел, теперь является послом в США.

Новостные порталы отмечают, что до кризиса в двусторонних отношениях Кравченко уже работал в посольстве РБ в Вашингтоне. В 2007 году он был советником белорусского посольства, а затем – временным поверенным в делах.В 2014 году Кравченко вернулся в Минск и возглавил отдел США и Канады, а затем – управление Америки МИД. На пост заместителя министра дипломат был назначен три года назад.

Важно еще раз отметить, что посла в Беларуси не назначали на протяжении 12 лет. О восстановлении диппредставительств на уровне послов Минск и Вашингтон заявили в сентябре 2019 года, когда Александр Лукашенко встречался с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом.

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