Канье Уэст на первой встрече с избирателями раскрыл семейную тайну, которая может грозить ему разводом

Первый предвыборный митинг Канье Уэста, баллотирующегося на пост президента США, ознаменовался сумбурной речью и слезами. Рэпер, политические амбиции которого связывают с обострением биполярного расстройства, был одет в пуленепробиваемый жилет, говорил об абортах и расплакался, вспомнив о нежелании становиться отцом в 2013 году.

Фото: abc.net.au

Уэст признался, что новость о беременности Ким Кардашьян в 2013 году очень его озадачила. “Я был рэпером, у меня были разные девушки, а она сказала, что беременна. Она плакала… и в течение одного месяца, двух месяцев, трех месяцев мы говорили о том, что она не будет рожать. У нее были таблетки”, – вспомнил Канье.

Однажды в парижской квартире рэпер получил “откровение от Бога”, после чего решился сохранить ребенка.

“Я находился в квартире, где мою жену фактически ограбили, и у меня был ноутбук, творческие идеи, обувь. Тут экран стал черно-белым, и Бог сказал: “Если ты про***шь мой замысел, я про*бу твой”. Я позвонил своей жене, а она сказала: “У нас будет этот малыш”, и я согласился: “У нас будет ребенок”. Даже если моя жена захочет развестись со мной после этой речи, она принесла Норт в мир, даже когда я не хотел. Она защитила этого ребенка. Вы знаете, кто еще защитил своего ребенка 43 года назад? – сказал Канье и начал рыдать. – Моя мама спасла мою жизнь. Мой папа хотел аборта. Моя мама спасла мою жизнь, не было бы Канье Уэста, потому что мой папа был слишком занят. И я чуть не убил свою дочь! Я почти убил свою дочь!”

Также во время выступления Уэст сказал, что если его изберут президентом, он запретит экстренный контрацептив, который помогает предотвратить беременность в течение 72 часов после незащищенного секса.



