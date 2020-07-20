Римский клад случайно нашли в саду – находка поразила даже археологов, фото

Римский клад случайно нашли жители Англии во дворе своего дома на карантине.
Об этом сообщает издание The Sun.
Они обнаружили клад, возясь в своем саду, ведь на карантине появилось больше времени.
Люди нашли два золотых средневековых кольца.
Одно кольцо повторяло форму пальца своего владельца и полностью надевалась на него. Оно сделано из чистого золота и на нем даже остались видны рисунки.
Второе кольцо – классической формы. Сделано тоже из золота. На кольце так же видны рисунки и разные узоры.
В связи с этой находкой, археологи призывают людей не смущаться, а спрашивать, являются ли их находки сокровищем или просто мусором.
Питер Ривилл (Peter Reavill), сотрудник по связям с находками, сказал:
“Так как много людей проводят в своих садах гораздо больше времени, это была действительно интересная находка. Но, кроме нее, я видел несколько курительных трубок, некоторые керамические изделия и даже доисторические кремневые инструменты, найденные в садах людей”.
Как писал “источник”, археологи обнаружили череп взрослого человека, жившего в Китае более 11 тыс. лет назад – и его форма поразила всех, ведь скрывала тайну.