Римский клад случайно нашли в саду – находка поразила даже археологов, фото

Римский клад случайно нашли жители Англии во дворе своего дома на карантине.

Об этом сообщает издание The Sun.

Они обнаружили клад, возясь в своем саду, ведь на карантине появилось больше времени.

Люди нашли два золотых средневековых кольца.

Одно кольцо повторяло форму пальца своего владельца и полностью надевалась на него. Оно сделано из чистого золота и на нем даже остались видны рисунки.

Фото: Press Association

Второе кольцо – классической формы. Сделано тоже из золота. На кольце так же видны рисунки и разные узоры.

Фото: Press Association

В связи с этой находкой, археологи призывают людей не смущаться, а спрашивать, являются ли их находки сокровищем или просто мусором.

Питер Ривилл (Peter Reavill), сотрудник по связям с находками, сказал:

“Так как много людей проводят в своих садах гораздо больше времени, это была действительно интересная находка. Но, кроме нее, я видел несколько курительных трубок, некоторые керамические изделия и даже доисторические кремневые инструменты, найденные в садах людей”.

Как писал “источник”, археологи обнаружили череп взрослого человека, жившего в Китае более 11 тыс. лет назад – и его форма поразила всех, ведь скрывала тайну.