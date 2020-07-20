Верка Сердючка с “мамой” устроили концерт и купания в фонтане на Крещатике – что это было

Пользователи соцсетей обсуждают внезапное появление Верки Сердючки (Андрея Данилко) в одном из фонтанов Крещатика. В минувшие выходные артист и его группа просто спустились к фонтану под “домом со звездой” (в котором, к слову, живет Данилко) и устроили там шоу просто перед прохожими.

VERKA SERDUCHKA & BAND исполнили свежий хит Make It Rain Champagne, искупались в фонтане, пообщались с прохожими и угостили их шампанским. Лишь позже стало известно, что у “дома со звездой” прошли съемки праздничного концерта телеканала “Украина”.

Фото: пресс-служба телеканала “Україна”

Шоу “З днем народження, Україно” канал снимает ко Дню независимости Украины. Концерт пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут украинские знаменитости. К примеру, в центре Харькова недавно также выступил Сергей Бабкин.

В остальном же телеканал не спешит раскрывать подробности проекта. Пока лишь известно, что его режиссером-постановщиком стала Елена Коляденко.

Фото: пресс-служба телеканала “Україна”

Фото: пресс-служба телеканала “Україна”

Фото: пресс-служба телеканала “Україна”