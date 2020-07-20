Третьякова выступила за легализацию секс-индустрии

Секс-индустрия в Украине является неконтролируемой, а ее представители не будут платить налоги до тех пор, пока эту сферу не легализируют.

Такое заявление сделала народный депутат от “Слуги народа”, председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в интервью hromadske.

Она сказала, что является “сторонницей легализации в Украине всего, что возможно”.

“Секс-индустрия – это одна из старейших, говорят, профессий … Она есть, была и будет. А те, кто ее организовывают, так называемые сутенеры, [работают] в “черной” части спектра экономики. Они получают прибыли … и не платят налоги”, – сказала депутат.

Однако, по ее словам, из этой сферы нужно “убрать” негативные явления нравственного характера (унижение, элементы торговли людьми).

“Их (явления – ред. источник) можно убрать, если вывести под прожектор и показать. Есть лицензия, есть медицинские осмотры, есть цивилизованные правила игры, как это происходит. Когда есть лицензия и когда это цивилизованно, это можно контролировать”, – добавила Третьякова.

Как писал “источник”, Галина Третьякова, народный депутат от фракции “Слуга народа”, глава комитета соцполитики заявила, что зарплата в депутатов маленькая. Она назвала ее недостаточной для того, чтоб качественно обеспечивать их работу.