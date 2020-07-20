Гороскоп на неделю 20-26 июля: какие знаки Зодиака внезапно разбогатеют

Неделя начнется Новолунием в Раке: начинается месяц, в течение которого вы будете делать запасы, обеспечивать семью, заботиться об охране семейного имущества (ставить сигнализацию, решетки на окна). Новолунию противостоит Сатурн: не все будет получаться с первого раза, а что-то и вовсе пока может не получиться. А Венера сейчас заканчивает петлю, близятся к развязке начатые в мае деловые ситуации.

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20-26 июля опубликовал АстроМередиан.

Овен

Новолуние в понедельник советует вам поставить на первое место обеспечение семьи и благоустройство быта. В среду-четверг неожиданные новости подскажут вам удачную идею. Может появиться новый, недолговечный источник дохода. В глобальном смысле астрологические влияния этих дней символизируют переход на новую ступень финансовой свободы. В пятницу не рекомендуется тратиться на мастер-классы, экскурсии, подарки близким, а в воскресенье, наоборот, такие траты будут удачными.

Телец

У вас будут идти к развязке начатые в мае проекты. События будут развиваться быстро, и это не может не радовать. Однако гороскоп советует не увлекаться быстрым ходом событий, а делать время от времени паузы и анализировать происходящее. Не все внешне удачные ситуации есть такими на самом деле. Какая-то несет обман или разочарование. Если вы будете проницательны, то увидите это заранее. Интуиция у вас будет хорошо работать в среду, пятницу и воскресенье.

Близнецы

Новолуние попадает в ваш символический Дом денег. Тема доходов, покупок, заработка будет главной на протяжение начавшегося Лунного месяца. В Новолунии участвует Сатурн. Это указывает на то, что иногда вы будете сталкиваться с помехами и препятствиями. Возможно, некоторые деловые планы будут пока вообще не осуществимы. В среду и четверг вас порадует неожиданное известие. Может неожиданно прийти перевод. Будут удачными обмен и торговля.

Рак

В среду вам начнет покровительствовать Солнце. Оно сделает эту сторону жизни самой важной. Вы будете хорошо видеть все связанные с доходами нюансы: где можно заработать, как правильно распорядиться средствами, откуда стоит ждать проблем. У вас станет лучше материальное положение, при условии, что вы не будете тратить много для того, чтобы пустить людям пыль в глаза. Часто влияние Солнца указывает на крупную покупку, премию или приз в течение месяца.

Лев

В среду Солнце войдет в ваш знак. У вас начнется период расцвета. Вырастет ваша популярность, что скажется и на деньгах: вам будут чаще дарить подарки, делать выгодные коммерческие предложения, клиенты будут идти к вам, а не к конкурентам, на работе вам будут отдавать самые выгодные проекты. Впервые вы это почувствуете уже в четверг-пятницу. Однако и тратить вы будете немало: на поддержание достойного внешнего вида, на соответствующее качество жизни и статусные вещи.

Дева

Крупных событий в деловой сфере неделя не обещает. Легкое напряжение будет ощущаться в вопросах, связанных с чужими деньгами, поэтому, если вы хотите договориться с кем-то о складчине или взять кредит, лучше делать это в другой раз. А если хотите прекратить деловые взаимоотношения, забрать свою долю из общего котла, то сейчас самое время. На выходных благодаря растущей Луне у вас будут прибывать вещи и деньги. Это удачные дни, чтобы начинать работу, что-то покупать.

Весы

Новолуние в понедельник предвещает вам новшества на работе и в бизнесе в течение месяца. Вам нужно меньше думать о деньгах и больше – о деловых перспективах. Не бойтесь менять работу, браться за проекты, с которыми раньше не сталкивались, учиться новому. Даже если прямо сейчас это не приведет к уменьшению дохода, в будущем это оправдает себя. А в четверг и пятницу будет приятная неожиданность, связанная с чужими или общими деньгами. Это чтоб неделя не вышла совсем скучной в деловом плане.

Скорпион

У вас сохраняются все астрологические тенденции прошлой недели. Вам будет везти на скидки и бонусы. Вам будут делать подарки и оплачивать отдых. Будет легко найти общий язык в банке, в налоговой, в страховой компании. Будет легко договариваться с людьми на тему совместных трат. Но имейте в виду – приближается развязка, которая покажет фальшь какой-то деловой ситуации. Будьте бдительны. Интуиция будет хорошо работать у вас в среду, пятницу и воскресенье, прислушивайтесь к ней.

Стрелец

Новолуние предвещает вам новый, связанный с чужими или общими деньгами, вопрос в течение месяца. Он будет решаться нелегко, готовьтесь проявить терпение и сделать не одну попытку. Всю неделю деньги будут буквально сами идти к вам в руки. Вашему обогащению и появлению дорогих вещей будут способствовать какие-то сказочные обстоятельства! А еще в среду-четверг придет неожиданное, но хорошее известие о чужих деньгах – о новом предложении из банка, выгодной акции, начисленных бонусах и т.п.

Козерог

В среду Солнце войдет в ваш символический 8 Дом. Это значит, что пришло время разбираться с долгами, налогами и финансовыми обязательствами. Вы будете хорошо видеть связанные с этими делами нюансы, не упустите ни одной выгоды, не попадете ни в одну ловушку. Неделя хороша для планирования инвестиций, складчины, материальной помощи. Можно узнавать (пока только узнавать), какие интересные предложения есть у банков и страховых компаний, предварительно обсуждать сделки и объединение имущества.

Водолей

Неделя будет удачной по деньгам. Правда, не по заработку, а по деньгам, которые пришли как благотворительная помощь, а то и вовсе непонятно как. «То, что плохо лежит» станет вашим, но вполне законным и этичным способом. Например, вам отдадут ценную вещь, которая хозяевам не нужна, или деньги, которые не принадлежат формально никому. Некоторое напряжение с деньгами будет в пятницу, но и это в итоге пойдет вам на пользу, вот увидите!

Рыбы

Решать материальные вопросы сейчас нужно будет быстро. Время от времени ситуация в деловой сфере будет становиться напряженной, но до открытого конфликта или неприятностей не дойдет, если вы будете тратить силы не на выяснение отношений, а на то, чтоб поскорей решить вопрос. Больше всего дохода будут приносить физическая работа, спорт, работы с огнем и металлом. В воскресенье повышается риск убытка и поломки вещей, конфликта из-за средств, обойдите эти проблемы стороной.

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