Археологи вскрыли древнюю могилу – и увиденное их потрясло, фото

В Приуральском районе, на берегу протоки Горный Полуй, археологи Научного центра изучения Арктики завершили исследование могильника XIX века – памятника Нюрымпосллор на Ямале. Одна из могил, которую они раскопали, оказалась могилой-фантомом.

Об этом пишет издание rg.ru.

Под могилой-фантомом имеется ввиду то, что останков человека в ней не было, а вместо них лежала обрядовая кукла, олицетворяющая дух погибшего, а также топор, наконечники стрел, железные и медные бляхи.

Как говорит руководитель экспедиции, научный сотрудник сектора истории и археологии центра изучения Арктики Александр Гусев, такие захоронения устраивали для пропавших без вести, утонувших, погибших при таких обстоятельствах, когда останки захоронить было невозможно. Называют такие могилы кенотафом. Археологи исследовали в общей сложности четыре могилы в Нюрымпосллоре.

Найденная могила-фантомФото: Научный центр изучения Арктики

Второе захоронение принадлежало взрослой женщине. В нем было много женских украшений: медных блях, бус, браслетов и сережек. А в области головы, как это бывает при захоронении женщин, лежал перевернутый котел.

Еще две могилы оказались детскими. В первой находились останки младенца, умершего в возрасте примерно до полугода, и бубенчики. Во второй был погребен мальчик 6-8 лет. Его захоронение, по признанию ученых, было самым богатым на артефакты. Ученые извлекли из могилы по паре медных ножен и железных ножей, множество медных блях и пуговиц.

“Аналогичные захоронения мальчиков 6-8 лет с более богатым сопроводительным инвентарем, чем у взрослых, были обнаружены на некрополе Зеленый Яр, а также в памятниках Сургутского Приобья”, – рассказывает Александр Гусев.

Мальчик – будущий мужчина. Очевидно именно эта возрастная планка олицетворяла некий рубеж и постепенный переход ко взрослой жизни. Поэтому население севера Западной Сибири в прошлом трепетно относились к детям в таком возрасте. И хоронили их с особым почитанием.

По мнению ученого, продолжение исследований могильника XIX века может дать еще больше данных для реконструкции истории Ямала и сопредельных территорий. Пока же собранная коллекция артефактов (около ста единиц) после описания будет передана на постоянное хранение и экспонирование в окружной музейно-выставочный комплекс имени Шемановского.

Как писал “источник”, ученые провели исследование и выяснили, что римляне, живущие в Помпеях в 79 году, имели больше искусственного света и поэтому были, вероятно, счастливее.