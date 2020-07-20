На шоу “Танці з зірками” назвали третьего участника нового сезона

Певица Санта Димопулос, экс-вокалистка группы “ВИА Гра”, примет участие в новом сезоне шоу “Танці з зірками”, который ожидается на экранах уже этой осенью. На проект коллегу по цеху пригласила певица и тоже бывшая участница “ВИА Гры” Надежда Мейхер.

Об этом Димопулос сообщила в Instagram, пригласив на проект актера Тараса Цимбалюка (“Кріпосна”, “Спіймати Кайдаша”). “Главная новость лета, – написала певица. – Я принимаю челлендж от Надежды Мейхер. До встречи на проекте”.

Пост Санты Димопулос в InstagramФото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, Санта Димопулос родилась в греко-ассирийско-украинской семье. За годы карьеры прославилась не только как певица, но и как модель и бодибилдер. В 2006 году Димопулос заняла третье место на конкурсе красоты “Мисс Вселенная Украина”, а несколько лет спустя в Таиланде завоевала титул чемпионки мира по бодибилдингу и фитнесу.

Санта ДимопулосФото: instagram.com/santadimopulos

Димопулос была солисткой группы “Седьмое небо”, а позже приняла участие в 3 сезоне проекта “Фабрика звезд”. Там певицу и заприметил продюсер Константин Меладзе. Уже в декабре 2011 года она стала солисткой группы “ВИА Гра”, в которой заняла место Надежды Мейхер. Год спустя девушка покинула коллектив, чтобы заняться сольной карьерой.

Тем временем зрители шоу продолжают обсуждать первую звездную пару – Олег Винник обзавелся партнершей. На паркет главный “волк” украинской эстрады выйдет с хореографом Аленой Шоптенко.

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