Коронавирус можно убить за секунды – ученый назвал способ

Итальянский иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи считает, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19.

Об этом сообщают “РИА Новости”.



Ученый руководил совместным исследованием биологов и физиков. На первом этапе они поместили вирус SARS-CoV-2 в капли воды, воспроизводя эффект, который возникает во время кашля или чихания инфицированного коронавирусом человека.

При этом использовались три различных концентрации вируса. Низкая концентрация примерно соответствовала ситуации, при которой в комнате находится зараженный человек, высокая – положению больного с тяжелой формой COVID-19, очень высокая – вообще не имела аналогов в реальной жизни.

В результате выяснилось, что воздействие УФ-излучения даже в малых дозах буквально в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса.

“Минимальная доза солнечного излучения в считаные секунды уничтожала коронавирус в капельках воды практически на 100%. Что это означает? Солнечные лучи, проникающие летом в земную атмосферу, способны практически полностью убивать вирус, содержащийся в капельках слюны, которые возникают при кашле или разговоре с инфицированным человеком”, – подчеркнул профессор.

По его словам, именно этим объясняется нынешнее снижение заболеваемости COVID-19 в Европе и большинстве стран, расположенных в Северном полушарии. Тогда как в Южном полушарии, где сейчас зима и менее активное солнечное излучение, темпы инфицирования достигли пика.

За подтверждением своей гипотезы биологи Миланского университета обратились к специалистам Национального института астрофизики, которым они предложили проверить наличие связи между уровнем солнечной радиации и эпидемиологической ситуацией в различных регионах мира. По словам Клеричи, астрофизики провели соответствующий анализ за период с 15 января до конца мая текущего года и пришли к выводу, что такая связь существует. Чем больше солнечных лучей достигало земной поверхности и чем выше был уровень УФ-излучения, тем меньше регистрировалось случаев заражения коронавирусом.

Как сообщал “источник”, согласно новому исследованию, пациенты с коронавирусом чаще страдают от инсульта по сравнению с больными гриппом.