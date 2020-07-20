Галина Карацюба накануне смерти публиковала пикантные фото в Инстаграм

Фотограф Галина Карацюба за пару дней до смерти выставляла в своем Instagram пикантные фото.
Об этом стало известно с ее личной странички.
На выставленных фото сфотографирована модель с белье.
На нее падает красивый рассеянный солнечный свет. Девушка позирует, демонстрируя все свои самые женственные стороны.
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И пусть ваш вечер не будет скучным….. . Md @alisha.dmitrieva Loc @kurta_studio . #фотосессиясготовымобразом #фотосессиявгороде #фотографхарьков
На некоторых фото модель позирует с цветами.
“Любить кошку можно только на ее условиях”, – комментировала фотограф свои же фото.
“И пусть ваш вечер не будет скучным…..”, – писала Галина.
Как писал “источник”, 19 июля, в Харькове погибла фотограф Галина Карацюба. ЧП произошло во время открытия фотостудии Darkloft на улице Москалевской.