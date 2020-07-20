Под Одессой пляжи начали превращать в парковки – теперь их не узнать, фото и видео

Пляжи Затоки в Одесской области превращают огромную в автопарковку.

Об этом сообщает издание “Думская”.

На естественных песчаных пляжах Санжейка, Грибовка и Каролино-Бугаза (Затоки) отдыхающие ставят свои машины.

В издании сообщают, что машины в основном с одесскими номерами, но есть и гости из других регионов страны, а также иностранцы.

Фото: Bora Tavrides

Фото: Bora Tavrides

Далеко не все готовы мириться с таким положением вещей. На официальном интернет-представительстве президента Украины зарегистрировали петицию с требованием запретить проезд и парковку транспортных средств на общественных пляжах Одесской области (в рекреационной зоне среди отдыхающих).

“Пляжи Затоки все больше становятся похожи на парковки торговых центров, за машинами там часто не видно людей. Машины оставляют прямо между отдыхающими возле воды. Почти возле каждой машине готовится еда на мангале”, – отмечает автор петиции.

Фото: Bora Tavrides

Как писал “источник”, в воскресенье, 19 июля, в Одессе в общественном транспорте мужчина напал на беременную женщину с кулаками.