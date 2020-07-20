Ученые узнали, как выглядел древний храм 600 лет назад – и это поражает, фото

В Канаде исследователи из Университета Йорка в цифровом формате реконструировали храм, посвященный Томасу Бекету, как он бы выглядел в 1408 году н.э.

Об этом сообщает BBC.

Джон Дженкинс рассказал, что члены команды использовали информацию из исторических документов, включая свидетельства очевидцев; сохранившиеся фрагменты храма; чтобы создать реконструкцию.

Реконструкция храма святого Томаса Бекета основана на свидетельствах очевидцев и сохранившихся материалах.Фото: BBC

Исследователи предполагают, что строительство храма длилось где-то 30 лет между 1180 и 1220 годами.

Согласно историческим фактам, Бекет, архиепископ Кентерберийский, вступил в ожесточенный спор с королем Генрихом II о правах церкви, после он был убит рыцарями в соборе в 1170 году.

Вскоре собор стал важным средневековым местом паломничества, его посещают около 100 тысяч посетителей в год, чтобы почтить Бекета как святого и мученика.

Витраж в часовне Троицы изображает Томаса Беккета, молящегося у алтаряФото: BBC

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