В Киеве почти 80 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Киеве подтвердили 77 новых случаев заболевания коронавирусом, всего в столице по состоянию на понедельник, 20 июля, зафиксировано 6 961 заразившихся COVID-19.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших за минувшие сутки 36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 38 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет, 3 девочки в возрасте 3, 7 и 12 лет.

В больниц столицы госпитализировали 15 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровление от коронавируса подтвердили у 21 киевлянина, всего COVID-19 победили 2387 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 18 случаев, Деснянском районе – 10, в Святошинском и Соломенском районах – по 9 случаев.

“Не устаю напоминать: не забывайте об элементарных правилах, чтобы защитить себя. Носите маски в общественных местах и следуйте социальной дистанции. Берегите себя!”, – обратился мэр к жителям города.

Как сообщал “источник”, по состоянию на 20 июля в Украине зафиксировано 59 493 случая коронавирусной болезни. За сутки добавился 651 новый больной.