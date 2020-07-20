Галина Карацюба погибла во время съемок в Харькове: кто она и что случилось

Вчера, 19 июля, в Харькове погибла фотограф Галина Карацюба.

Об этом сообщается в Telegram-канале “Труха Харьков”.

По словам очевидцев, ЧП произошло во время открытия фотостудии Darkloft на улице Москалевской.

Вопреки запретам покидать территорию студии, девушка проникла далеко за ограждённую территорию на заводе Шевченко, и упала в шахту.

“Без мамы осталась несовершеннолетняя дочь”, – пишут в группе.

Галина с дочкой

Модель и видимо подруга погибшей, которая подписана в Instagram как Korya4ka пишет, что не верит в гибель Галины и до сих пор не может прийти в себя.

“Я не верю!! Пишу и рыдаю, Галечка! Как? Ну зачем ты ушла? Когда Дима мне написал, что тебя больше нет, я подумала вы опять меня розыгрываете, шутники. Не понимаю…” – пишет девушка.

Галина Карацюба

Как писал “источник”, в парке Киева обнаружили повешенной 40-летнюю женщину. Жуткую находку обнаружили по адресу улица Вышгородская, 47. Женщина 1980 года рождения была повешенной в парке возле кинотеатра Шевченко.