Галина Карацюба погибла во время съемок в Харькове: кто она и что случилось

Вчера, 19 июля, в Харькове погибла фотограф Галина Карацюба.
Об этом сообщается в Telegram-канале “Труха Харьков”.
По словам очевидцев, ЧП произошло во время открытия фотостудии Darkloft на улице Москалевской.
Вопреки запретам покидать территорию студии, девушка проникла далеко за ограждённую территорию на заводе Шевченко, и упала в шахту.
“Без мамы осталась несовершеннолетняя дочь”, – пишут в группе.
Галина с дочкой
Модель и видимо подруга погибшей, которая подписана в Instagram как Korya4ka пишет, что не верит в гибель Галины и до сих пор не может прийти в себя.
“Я не верю!! Пишу и рыдаю, Галечка! Как? Ну зачем ты ушла? Когда Дима мне написал, что тебя больше нет, я подумала вы опять меня розыгрываете, шутники. Не понимаю…” – пишет девушка.
Галина Карацюба
Как писал “источник”, в парке Киева обнаружили повешенной 40-летнюю женщину. Жуткую находку обнаружили по адресу улица Вышгородская, 47. Женщина 1980 года рождения была повешенной в парке возле кинотеатра Шевченко.