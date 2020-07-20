Пара, прожившая 60 лет в браке, победила коронавирус – их история впечатляет, фото

Пожилая пара из Великобритании, Джиллиан Инглэнд, 88 лет, и ее 91-летний муж Майкл, заразились коронавирусом, провели три недели в больнице и были выписаны для продолжения восстановления дома.

Об этом рассказывает Мirror.

Находясь в больнице и сражаясь с опасным недугом, супруги, которые прожили вместе 60 лет, постоянно поддерживали друг друга. При выписке они и их семья поблагодарили медиков за их труд.

Как рассказала медсестра, Майкл каждое утро одевался до прихода терапевтов, а для того, чтобы не терять физическую форму, пешком ходил в палату к своей жене. Когда он приходил к ней, они пили вместе чай, держась за руки. Жена постоянно интересовалась у врачей состоянием мужа.

При выписке Майкл подчеркнул, что хочет окончательно выздороветь, чтобы заботится о супруге.

“Я хочу поправиться, чтобы позаботиться о своей жене – прежде всего, я хочу быть с Джиллиан. Пока я был в больнице, я ничего не пропустил, потому что Джиллиан здесь, и я мог видеть ее каждый день. Я так благодарен всему персоналу, который очень старался, чтобы за нами присматривали в одной палате“, – сказал он.

Как сообщал “источник”, 18 июня в США от коронавируса в больнице умерли пожилые супруги – Бетти и Кертис Тарпли ушли из жизни в течение часа, держась за руки.