Славомир Новак задержан в Польше: в чем подозревают экс-главу “Укравтодора”

Сотрудники Гданьского отделения Центрального антикоррупционного бюро Польши задержали экс-министра транспорта Польши, бывшего председателя Укравтодора Славомира Новака по подозрению в коррупции.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Правоохранители задержали трех человек, которые якобы действовали в рамках организованной преступной группы. Центральное антикоррупционное бюро подозревает, что Новак возглавлял группу. Задержанные также бывший командир воинской части GROM № 2305 Дариуш Завадка и бизнесмен из Гданска Яцек П.

Задержанные будут доставлены в прокуратуру, где им будут предъявлены обвинения.

Расследование проводится совместно Центральным антикоррупционным бюро Польши, прокуратурой Варшавы, Специальной антикоррупционной п рокуратурою Украины и Национальным антикоррупционным бюро Украины.

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