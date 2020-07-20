У журналиста Бутусова нашли коронавирус

Украинский журналист Юрий Бутусов заразился коронавирусом COVID-19.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

“У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории “Діла”. Считаю необходимым сообщить всем, с кем я был в контакте за последнее время”, – отметил представитель СМИ.

По его словам, температура тела поднялась всего до 36,9-37,2 градусов. Есть также небольшая ломота в суставах. Других симптомов, першения и кашля, нет.

“Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимание, однако в таком случае лучше не медлить с тестированием. Его делают очень быстро, это не создает больших неудобств”, – рассказал Бутусов.

Он также подчеркнул, что не знает где мог заразиться коронавирусом. В целом журналист чувствует себя хорошо.

“У меня все есть, я на самоизоляции дома, семья также будет на самоизоляции до момента полного излечения”, – поделился представитель СМИ.

Как сообщал “источник”, по состоянию на 19 июля в Киеве зафиксировано 87 новых случаев заболевания коронавирусом.