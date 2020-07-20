В Киеве открыли памятник Павлу Шеремету

В Киеве утром 20 июля на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого открыли памятник погибшему журналисту Павлу Шеремету.
На мероприятии побывал фотокорреспондент “источника” Александр Гончаров.
В церемонии открытия памятника приняли участие главред “Украинской правды” Севгиль Мусаева, экс-нардеп Мустафа Найем, экс-нардеп Светлана Залищук и другие.
Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля в 7:45 утра. Машина взорвалась на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, напротив ресторана McDonald’s.
Ему было 44 года.
Эта машина принадлежала руководительнице “Украинской правды” Алене Притуле, но ее в машине не было.
Впоследствии следствие объявило, что предположительно в авто сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое управлялось дистанционно.
Шеремет похоронен на Северном кладбище в Минске (Беларусь).
Как сообщал “источник”, Печерский суд Киева продлил еще на два месяца меры пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь. Последнюю оставили под домашним арестом, отменив частично ограничения, двух других – оставили под стражей.