В Киеве открыли памятник Павлу Шеремету

В Киеве утром 20 июля на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого открыли памятник погибшему журналисту Павлу Шеремету.

На мероприятии побывал фотокорреспондент “источника” Александр Гончаров.

В церемонии открытия памятника приняли участие главред “Украинской правды” Севгиль Мусаева, экс-нардеп Мустафа Найем, экс-нардеп Светлана Залищук и другие.

источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1 источник / Александр Гончаров 1 / 1

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля в 7:45 утра. Машина взорвалась на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, напротив ресторана McDonald’s.

Ему было 44 года.

Эта машина принадлежала руководительнице “Украинской правды” Алене Притуле, но ее в машине не было.

Впоследствии следствие объявило, что предположительно в авто сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое управлялось дистанционно.

Шеремет похоронен на Северном кладбище в Минске (Беларусь).

Как сообщал “источник”, Печерский суд Киева продлил еще на два месяца меры пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь. Последнюю оставили под домашним арестом, отменив частично ограничения, двух других – оставили под стражей.