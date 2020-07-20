Это не доказательство: водителям указали на “лазейку” с наказанием за нарушения ПДД

Согласно с выводом Верховного суда, согласие водителя с совершенным нарушением ПДД не является доказательством и не освобождает работника полиции от сбора других надлежащих доказательств.

Об этом сообщает “Дорожный адвокат”.

В одном из таких случаев, на месте остановки водитель под видеозапись не отрицал факт совершения им нарушения ПДД. Однако после того, как инспектор вручил ему постановление о наложении штрафа, водитель решил оспорить штраф и подал в суд иск. Возражая против иска, полиция предоставила видеозапись, где нарушение водителем не отрицается.

Дело поступило для рассмотрения в Верховный Суд, который отклонил доводы полицейского о правомерности оспариваемого постановления в связи с тем, что совершение нарушения водителем не отрицается.

В постановлении за 08.07.2020 суд сделал вывод, что сам факт признания лицом вины в нарушении ПДД не может быть доказательством правомерности решения работника полиции при отсутствии других доказательств и не освобождает инспектора от доказывания правомерности своего решения.

Таким образом, даже если водитель на месте остановки согласился с допущенным нарушением и не возражал, это не может быть доказательством совершения правонарушения.

Сотрудник полиции обязан подтвердить факт нарушения надлежащими доказательствами, в частности фото- или видеофиксацией нарушения или показаниями свидетелей.

Ранее “источник” сообщал, что после введения с 1 июня в Украине системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения некоторые водители начали получать уведомления о штрафах, которые выписаны на автомобили-двойники.