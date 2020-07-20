Множество львов забралось на дерево в парке – от зрелища перехватило дух, фото

В Национальном парке Серенгети (Африка) десять львов взобрались на дерево, чтобы поспать – и это удивительное зрелище, от которого перехватывает дух.

Об этом сообщает The Sun.

Фотограф из Кении, Пол Кируи, был так взволнован, увидев львов, что назвал дерево “Рождественская елка Серенгети”.

По его словам, такое бывает крайне редко, ведь львы не любят забираться на деревья из-за своего веса – для них это опасно, в отличие от леопардов.

Кируи добавил, что львы, вероятно, решили охладиться на ветру в жаркий день и избежать раздражающих мух цеце и других насекомых, которые могут укусить их на уровне земли.

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