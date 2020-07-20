Отдых с запахом фекалий: украинцы рассказали о серьезных проблемах в Затоке и Коблево

В сети рассказали об отдыхе на популярном курорте Коблево, украинцы возмущены условиями отдыха в поселке.

Об этом сообщает “Взрослый разговор”.

На видео автор рассказывает о преимуществах и недостатках отдыха в Коблево. Он показал зоны отдыха, пляжи, рассказал о развлечениях на курорте.

Судя по видео на пляжах немного людей, есть возможность соблюдать дистанцию. Повсюду шезлонги, на воде стоят катамараны, горки и водный батут.

Несмотря на то, что рассказ блогера об отдыхе нейтральный – в комментариях поднялась волна возмущения, украинцы пишут, что на самом деле условия плохие и они никому не советуют там отдыхать. По их словам в Коблево – высокие цены, гниют водоросли и запах канализации стоит.

“Смотря что с чем сравнивать, в Коблево более мелководный берег и морская вода разбавлена речной, в Затоке более крутой вход в воду и открытое море, цены везде кусаются. Каждый сам для себя найдет где ему лучше. Есть еще Железный порт и Лазурное – там море по чище будет“, “Коблево это помойная яма не едьте туда никогда“, “Пляжи грязные. Вода мутная и воняет гниющими водорослямы, ощущение что ты барахтаешся в жабурини. Сомневаюсь о пользе такой воды для детей. Цена номера 2 взрослых + 2 детей в Березке (замечательная территория в сосновом бору) 2650 грн с завтраками. Не знаю как долго процесс гниения продолжается/продлится, но я бы не рекомендовал никому ехать на море в Коблево и чувствовать себя как на берегу канализации. Жаль что видео не передает его запахи“, – пишут они.

Как сообщал “источник”, по словам отдыхающих в Кирилловке, они сняли домик на шесть человек по цене 2500 гривен в сутки. В домике три комнаты, в них по два спальных места. Есть кухня, санузел, кондиционеры. Однако, курортники не в восторге от условий и цен в Кирилловке.