Медведь подкрался сзади к туристам и шокировал своим поступком всех, фото и видео

Большой черный медведь подкрался к туристам на тропе в Экологическом парке Чипинк в Сан-Педро-Гарса-Гарсия (Мексика) и шокировал своим поступком всех.

Об этом сообщает Daily Mail.

Животное вело себя не агрессивно, стало на две лапы и принялось обнюхивать женщину. Двум другим путешественникам удалось сохранять спокойствие, наблюдая, как медведь осматривает их подругу.

Вскоре он ненадолго опустился на землю, но снова поднялся на задние лапы и прижался к женщине. Его пытались отвлечь, но он был озабочен тем, чтобы понюхать голову женщины. Тем временем она воспользовалась невероятным моментом и достала телефон, чтобы сделать селфи.

Медведь “позировал” достаточно долго, прежде чем упасть на четвереньки и слегка ударить по ногам женщины дважды. Затем он начал уходить, а женщина и ее друзья убежали. Шокирующим моментом поделились в социальных сетях и собрали миллионы просмотров.

Как сообщал “источник”, ранее маленький ребенок сбежал с кровати, чтобы уснуть в обнимку с псом, и прославился.