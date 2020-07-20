В Киеве иностранцев вытащили из такси и начали бить

В Киеве на проспекте Гонгадзе произошла драка со стрельбой, пьяная компания избила иностранцев.

Об этом сообщает “Киев Оперативный”.

Причиной, по словам пострадавших, стал их цвет кожи. Пострадавшие – студенты КИСИ из Демократической Республики Конго. По их словам, втроем они вышли из аптеки. Вызвали такси, чтобы ехать домой.

Когда сели в автомобиль, то к нему подлетало 5 человек и с криками “чорні, що ви тут робите”, достали их из автомобиля и начали бить.

Потом кто-то начал стрелять в воздух, местные люди вызвали полицию, “скинхеды” убежали с места.

Полицейские из подразделения полиции охраны, во время проведения поисков нападавших, нашли в лесу компанию молодых людей, которое очень громко и бурно обсуждали то, как “наказали приезжих” и как разбили стекло.

Они сказали, что никогда не видели людей с таким цветом кожи и решили таким образом познакомиться с ними.

Ранее “источник” сообщал, что в столичном микрорайоне Троещина произошел инцидент с пешеходом, который набросился с кулаками на автомобиль Daewoo, ехавший по тротуару. Водитель авто дал ему сдачи.