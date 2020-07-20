Александр Лукашенко болен или нет: почему говорят о гипертоническом кризе

В сети сообщили, что у президента Беларуси Александра Лукашенко – гипертонический криз.
Об этом сообщает “Баста”.
О серьезных проблемах со здоровьем Лукашенко сообщили сразу несколько источников, среди которых родственница сотрудницы президентской клиники.
“Вчера еще лежал в президентской клинике. Забрали поздно вечером в пятницу из рабочего кабинета после встречи с российским премьером”, – сообщает источник.
По его словам, именно из-за этого отменили все мероприятия, запланированные на субботу и воскресенье.
“Сильно прыгнуло давление вечером в пятницу. Сразу отвезли в Республиканский клинический медицинский центр в Ждановичах. Гипертонический криз. Вчера все было оцеплено сотрудниками службы охраны”, – рассказала родственница сотрудницы президентской клиники.
Пресс-секретарь президента Белоруси Наталья Эйсмонт прокомментировала информацию, говорит, что Лукашенко не госпитализирован.
“Не дождетесь”, – сказала она.
Ранее “источник” сообщал, что белорусский ресторатор Вадим Прокопьев вызвал президента Беларуси Александра Лукашенко на дуэль.