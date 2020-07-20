В России загадочно пропал самолет с людьми

В воскресенье, 19 июля, в России пропал самолет с 6 пассажирами на борту, он вылетел из Бурятии в Иркутскую область.

Об этом сообщает “Mash”.

В 20:21 Ан-2 компании “Феникс” с бортовым номером 71276, следовавший в Иркутск, перестал выходить на связь.

По предварительным данным, полет был несанкционированным, а на борту находились 6 человек.

По данным МЧС, борт совершал полет для химической обрабоки полей. Предварительной заявки на вылет не было.

Легкомоторный самолёт принадлежит авиакомпании “Феникс”. Капитан воздушного судна – Виталий Матвиевский.

Ранее “источник” сообщал, что в пятницу, 17 июля, в 16:20, возле села Наливайковка Макаровского района Киевской области в поле упал и загорелся легкомоторный самолет учебной школы “Aviation Group”.

Также сообщалось, что британский пилот Дэвид Гудвин ценой собственной жизни спас из-под горящих обломков искореженного самолета четырех пассажиров, за 90 секунд ему удалось освободить пассажиров самолета в тот момент, когда вокруг уже бушевало пламя. Сам Гудвин получил 99% ожогов тела, что не оставило ему шансов на жизнь.