В Украине будет жара, но с грозами: синоптики дали прогноз на начало недели

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Украине начнет повышаться температура и на большей территории страны установится жара. Также местами пройдут дожди и грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 20 июля, на большей территории Украины будет комфортная погода – столбики термометров будут показывать днем до +25 +27, ночью – +13 +17. Прохладно будет на западе – там ожидается +22 +28 градусов днем, ночная температура – +13 +16. В западных областях пройдут дожди и грозы.

Аналогичная синоптическая ситуация ожидается и во вторник, 21 июля, дождевой фронт накроет также Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области. На большей части территории Украины днем ожидается до +25 +29, ночью – +13 +17. На западе будет прохладнее +22 +28, также в этих регионах пройдут дожди и грозы.

В среду, 22 июля, столбики термометров будут показывать от +22 до +32, ночью – +12 +20. Прохладно будет в западных областях +22 +24 градуса днем и +12 +13 ночью. Дожди и грозы ожидаются в западных, а также в Житомирской областях, на остальной территории страны будет сухо.

Как сообщал “источник”, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня лето в Украине будет по-настоящему жарким, резкое понижение температуры начнется во второй половине августа.