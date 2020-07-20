Мужчина оставил авто в аэропорту – и его вид через неделю обескуражил всех, фото

36-летний англичанин Джей Трантер оставил свое авто около аэропорта и улетел на отдых, но после возвращения состояние машины очень удивило.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Мужчина припарковал свой автомобиль марки Mercedes, стоимостью более 81,5 тысяч долларов, возле аэропорта Бирмингема. Он путешествовал с подругой и после возвращения увидел, что его авто осталось без капота, фар, деталей двигателя и номеров.

По словам Трантера, сумма ущерба может составить около 25 тысяч долларов. Он переживает, что страховая компания не покроет такие расходы.

“Я чувствую себя проклятым. Это третья машина, с которой у меня были проблемы. Теперь я не уверен, что у меня будет хорошая машина, потому что я не смогу позволить себе страховку… Я не уверен, что хочу вернуть машину, так как она испорчена и электрика может быть повреждена … У меня всегда были хорошие машины, но эта лучшая из всех, что у меня были“, – сказал пострадавший.

Он отметил, что чувствует беззаконие и безнаказанность в своей стране. А также сказал, что вора могут не найти, а ему все сойдет с рук.

Как сообщал “источник”, полиция Канады нашла лишь машину семьи после того, как пропали две сестры и их отец.