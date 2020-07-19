На дне океана обнаружили жуткое существо – теперь его зовут Дартом Вейдером, фото

Исследователи из Сингапура во время глубоководной съемки у побережья Бантена, Западная Ява, Индонезия, обнаружили страшное 14-лапое существо – морского таракана, похожего на персонажа саги “Звездные войны” Дарта Вейдера.

Об этом сообщает MailOnline.

Животное, чья голова и глаза напоминают шлем Дарта Вейдера получило название “Bathynomus raksasa”.

Экспедиция собрала тысячи образцов с глубин с помощью траления, выемки грунта и различных типов керновых устройств морского дна. Большая часть работ была проведена на глубине около 0,49 миль (800 метров), но самый глубокий образец был взят на глубине 1,3 мили (2100 метров) ниже поверхности океана.

Bathynomus raksasa – это так называемый “гигантский изопод” – тип ракообразных, который напоминает тараканов и мокрицу, но на самом деле более тесно связан с другими морскими видами, такими как крабы и креветки.

“Морские тараканы” живут на дне океана, собирая остатки мертвых морских животных, которые опустились на дно. Вместе с тем, как и тараканы, они вполне способны выживать в течение длительного времени без пищи.

Хотя длина большинства изопод обычно составляет около 33 сантиметров, Bathynomus raksasa, могут достигать около 50 сантиметров в длину.

Как сообщал “источник”, на большой глубине в Мексиканском заливе Атлантики обнаружены уникальные рыбы с черной светопоглощающей кожей.