Тренер погиб в ДТП на Закарпатье

В страшном ДТП на Закарпатье погибла почти вся семья.

Об этом в Telegram-канале сообщил местный журналист Виталий Глагола.

По его словам в аварии трагически погибли главный тренер ФК “Мункач” Виктор Ряшко и двое детей 11 и 13 лет. Единственной выжившей осталась его жена. Все они находились в автомобиле Mazda CX-5, которую протаранила фура. Такую информацию неофициально подтвердили в больнице Мукачево.

Как писал “источник”, 19 июля, на трассе Киев-Чоп возле поворота на село Ивановцы, столкнулись легковушка Mazda и грузовик. От столкновения грузовое авто с песком вспыхнуло. Известно, что погиб водитель грузовика и два человека с легковушки.