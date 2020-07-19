Уникальный особняк за 6 млн долларов привел в замешательство сеть, фото

В Великобритании выставили на продажу особняк, который расположен рядом с местами, где охотился Генрих VIII. Его оценили в 5 млн фунтов стерлингов, что составляет 6 млн долларов. Но больше удивляет даже не цена особняка, а его интерьеры.

Об этом пишет The Sun.

Особняк расположен на территории парка Хертингфордбери, что в Хартфордшире, и имеет восемь спален, игровую комнату и домашний тренажерный зал.

Фото дома показывают, что нынешние владельцы обставили дом очень странным образом.

В главном вестибюле есть несколько крупных таксидермических животных – в том числе зебры, жирафы и фламинго. В главном вестибюле есть большие лестницы с множеством предметов искусства.

В гостиной стоят три больших дивана с яркими подушками и светильниками из перьев.

Журнальный столик тоже шикарный – с золотом, изящными ножками и стеклянной столешницей.

В столовой, рядом с кухней, есть еще одно таксидермическое животное – на этот раз это белый медведь, одетый как официант в жилет, бабочку и шляпа с очками. Медведь также держит поднос.

Для большего художественного оформления комнату украсили стеклянной люстрой и серебряной моделью Королевы как центральной частью металлического стола.

В кинозале стоит точная копия знаменитого автомобиля Джеймса Бонда “Астон Мартин”, который превратился в диван.

Рядом с экраном расположились две модели обнаженных женщин, украшенных крошечными зеркалами, подобно диско-шару.

В главной спальне стоят полностью зеркальная мебель, включая зеркальную кровать с балдахином, а в гараже владелец поместил свои три классические автомобили в большие защитные пузыри.

Закрытый тренажерный зал очень минималистичен по сравнению с остальной частью дома – никаких животных здесь нет.

Дом удивил посетителей – они усомнились во вкусах владельцев особняка.

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