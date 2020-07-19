Сразу восемь областей не готовы к ослаблению карантина: кто попал в список

По состоянию на 19 июля восемь областей Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В список вошли Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Тернопольская и Черниговская области.

В данных регионах большая загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 и составляет более 50%. А коэффициент выявления случаев инфицирования более 11%.

Отметим, что для ослабления карантина необходимо, чтобы загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденными случаями COVID-19, составляла менее 50%, а среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляло более 12 тестирований на 100 тысяч населения.

Как сообщал “источник”, за минувшие сутки в Украине обнаружили 731 новый случай заболевания COVID-19. Всего по состоянию на утро воскресенья, 19 июля, в стране зафиксировано 58 842 случая заболевания коронавирусной инфекцией.