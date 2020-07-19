Кадыров потребовал извинений от Зеленского

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Речь идет об интервью Зеленского, которое тот дал полтора года назад журналисту Дмитрию Гордону, где он объяснил, что извинялся перед Кадыровым не за свои действия или шутки, а за видеоролик, использованный студией “Квартал 95”, в который попали кадры с плачущим главой Чечни.

Спустя полтора года Кадыров решил отреагировать на слова Зеленского.

“Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придётся твёрдо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения“, – пишет президент Чечни.

При этом он определяет себя и требует от Зеленского, чтобы тот также “определился”. Кадыров также повторяет заезженный тезис российской пропаганды о “гражданской войне на востоке Украины” и нелогично требует от Зеленского позвонить президенту России Владимиру Путину, чтобы “закончить с ней”.

“Я сын погибшего Отца, пехотинец Великого Лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Выберите и Вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто Вы есть. Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко. Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины? Гордыня или чужая воля?“, – пишет Кадыров.

Как сообщал “источник”, весной состоялся бой главы Чечни Рамзана Кадырова и непобедимого российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, где последний поддался.