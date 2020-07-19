Украинцев ждут серьезные “качели”: синоптик дала прогноз погоды до конца лета

В Украине летом 2020 года будут продолжаться перепады температуры воздуха на 10-11 градусов в пределах одного-двух дней.

Об этом рассказала изданию Obozrevatel доктор физико-математических наук в области метеорологии Национальной Академии наук Украины, профессор Вазира Мартазинова.

Вторая половина июля будет с жаркими днями и к концу месяца опять возможно резкое понижение. Температура воздуха может опуститься до 20 градусов за Цельсием.

В августе возможны продолжительные сухие периоды. Но температурные скачки также вероятны.

“Может быть, и не будет знойной жары до плюс 30 и выше, но высокие температуры ожидаются. Много осадков не предвидится”, – отметила Мартазинова.

Она также добавила, что климат сейчас меняется. Температурные “качели” теперь норма для всех времен года, не только для лета. Также не редкими стали сильные ливни, пылевые бури и смерчи. Так будет продолжаться и дальше в связи с глобальным потеплением.

Как сообщал “источник”, метеоролог Татьяна Адаменко прогнозирует, что в 2020 году лето задержится еще на целый месяц в сентябре, а зима 2021 года будет теплой и дождливой.