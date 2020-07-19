Море стало красным из-за массового убийства китов – эти фото ужаснули весь мир

На Фарерских островах в ходе ежегодного ритуала убили десятки китов – море буквально покраснело от крови. Традиционная охота, которая, как считается, насчитывает 1000 лет, началась, несмотря на пандемию Covid-19. По словам участников кампании, во время первой охоты за год было убито более 250 китов.

Об этом сообщает Mirror.

Животных, которые мигрируют мимо берегов датской территории, сгоняют к пляжу, где их убивают охотники на китов.

Благотворительная организация ORCA, которая лоббирует решения, чтобы положить конец бойне с ножами лицензированных охотников на китов, назвала эту традицию “безумным кровавым спортом”.

На снимках, сделанных кампанией “Морской пастух”, изображены охотники в воде, которые забивают китов.

“Вчера вечером на Хвальбе были убиты 252 длинноногих пилотных кита и 35 атлантических белоголовых дельфинов. Это первая организованная охота на китов в 2020 году, когда мясо с охоты было роздано сначала примерно 70 участникам охоты с лодок и тем, кто убивает на пляже, а затем остальная часть – в деревни, где все получатели могут свободно продавать свои доля мяса, если они этого хотят”, – говорится в сообщении кампании.

Ежегодно около 100 тысяч пилотных китов плавают вблизи Фарерских островов, расположенных в Северной Атлантике между Норвегией и Исландией и состоящих из 18 крошечных островов.

Фарерцы охотятся в среднем на 800 китов в год. Все охотники должны иметь охотничий билет. Общество “Голубой планеты” осудило эту традицию и заявило, что животные были “зверски и безжалостно убиты”.

Как сообщал “источник”, за последние пять недель у восточного побережья Австралии случилось четыре нападения акул на людей, три из которых оказались смертельными. Ученые считают, что численность акул в этом районе выросла из-за миграции китов на север.