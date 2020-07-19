Морские блохи атакуют туристов в Азовском море: врач рассказал, как от них спастись

В этом году в Азовском море активизировали бокоплавы или морские блохи. Особенно много их в Кирилловке. Курортники отмечают, что мелкие ракообразные кусаются в воде. Сначала кажется, что к телу прилипли водоросли. Однако, это не так. Искупавшись в море, туристы жалуются на укусы, подобные комариным. Через некоторое время они увеличиваются до красных пятен на коже.

О том, что делать, если вас укусили морские блохи и можно ли их как-то “отпугнуть”, рассказал изданию РИА Мелитополь заместитель главного врача КУ “ЦПМСП № 2” Иван Пашко.

По словам медика, укусы морских блох очень часто вызывают аллергическую реакцию, особенно у детей, ведь кожа у них нежная.

“Чтобы избежать осложнений после укуса, нужно принять антигистаминные препараты и сорбенты. Если от укуса у вас появились такие симптомы, как головокружение, падение давления, то в таком случае необходима госпитализация и медицинская помощь”, – рассказал медик.

Также чтобы уменьшить вероятность укуса, нужно нанести крем от загара или любой противоожоговый с маслянистым содержимым. Это послужит своеобразным барьером.

“После того, как искупаетесь в море, необходимо сразу обтереть кожу полотенцем, чтоб убрать с кожи ракообразных”, – подчеркнул Иван Пашко.

Как писал “источник”, отдыхающие в Кирилловке Запорожской области продолжают жаловаться на огромное количество медуз и морских блох, которые портят отдых туристам.