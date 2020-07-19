Актриса из “Убойной силы” Марина Макарова умерла. Ей было 45 лет

Российская актриса Марина Макарова умерла на 46-м году жизни.

Об этом сообщают в российской социальной сети “ВКонтакте” на странице Костромского камерного драматического театра.

Главный режиссер театра Станислав Голодницкий сообщил, что Макарова умерла от рака желудка.

По данным телекомпании ГТРК Кострома, врачи обнаружили болезнь на поздней стадии в июне этого года. Актрисе провели курс химиотерапии, но онкологи не смогли продолжить лечение из-за большой потери веса пациентки. Макарову госпитализировали, однако актриса умерла.

“Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить”, – пишут в сети.

Марина Макарова стала известна по своим ролям в таких сериалах, как “Убойная сила”, “Тайны следствия”, “Литейный”, “Фаворский” и других.

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