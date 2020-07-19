Звезда “Атаки титанов” Харума Миура погиб. Ему было 30 лет

30-летний японский актер и певец Харума Миура был найден мертвым в Токио.

Об этом сообщает издание Metro.

Его тело обнаружил менеджер актера дома в субботу, 18 июля. Он пришел проверить, когда Миура не выходил на работу. Харума срочно госпитализировали в больницу, однако позже выяснилось, что актер умер.

Полиция расследует причины смерти японской звезды. Главной версией считают самоубийство.

Отмечают, что Миура дебютировал в 1997 году в телевизионной драме “Агури”, когда ему было семь лет, и присоединился к танцевальным командам Brash Brats и Amuse. Десять лет спустя он сыграл в фильме “Небо любви”.

За пределами Японии Харума больше известен по главной роли в “Атаки титанов”. Фильма вышли в прокат в 2015 году и собрали в общей сложности 46 млн долларов.

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