В Беларуси задержан Ян Марсалек: кто он и почему его искали по всему миру

В Белоруссии нашли одного из самых разыскиваемых преступников мира – бывшего топ-менеджера компании Wirecard Яна Марсалека, которого разыскивают по всему миру. Его искали из-за аферы на 2 миллиарда евро, а сам он (возможно) работал с ФСБ и российскими ЧВК.

Об этом говорится в материале расследовательских проектов The Insider и Bellingcat, немецкого издание Der Spiegel и издательства McClatchy.

Немецкая компания Wirecard появилась в 1999 году. Она занималась обработкой платежей и работала с клиентами, с которыми не хотели сотрудничать банки и крупные платежные системы — например, порносайтами и нелегальными казино. К 2018 году Wirecard стала одним из самых известных немецких стартапов и попала в 30-ку крупнейших компаний Германии.

Неуловимый Ян

В 2019 году журналисты Financial Times обнаружили несоответствия в финансовых бумагах сингапурского отделения Wirecard — в том числе странные сделки и поддельные контракты. Проблемы с отчетностью нашлись также у подразделений в ОАЭ и Ирландии. Расследование аудиторов показало, что на счетах компании не хватает около 2 миллиардов евро. Они должны были храниться на счетах в Азии — за деятельность в регионе отвечал 40-летний главный операционный директор Wirecard, австриец Ян Марсалек.

В июне 2020-го весь топ-менеджмент, включая Марсалека, уволили. Гендиректора компании Маркуса Брауна обвинили в фальсификации отчетности и арестовали. А Марсалек уехал на Филиппины — пообещав коллегам, что найдет пропавшие деньги и докажет свою невиновность. Иммиграционные записи показывали, что он действительно улетел в Манилу, а оттуда уехал в Китай. Но расследование филиппинских властей показало, что записи были подделаны. Разыскивать Марсалека начали власти Германии и Австрии, а также спецслужбы других стран — по подозрению в связях с российской разведкой. Авторы расследования называют его одним из самых разыскиваемых преступников в мире.

Связи с Кремлем

Журналисты отмечают, что Wirecard могла заниматься денежными переводами для финансирования российских частных военных компаний в Африке. По их данным, с 2015 года Марсалек работал над проектами в Ливии, где активно сотрудничал с российским советниками и европейскими чиновниками по плану “гуманитарного восстановления” страны — на деле он подразумевал создание ЧВК для защиты бизнеса в Ливии. Авторы материала утверждают, что советником Марсалека по Ливии был Андрей Чупрыгин — российский эксперт по арабским странам, который якобы является высокопоставленным офицером ГРУ.

Также авторам расследования известно, что Марсалек сотрудничал с “Обществом австрийско-российской дружбы” — организация якобы получила от него секретные документы. Кроме того, Марсалек передавал секретные сведения крайне-правой “Австрийской партии свободы”, лояльной российским властям. А в 2017 году в ходе встречи с бизнес-партнерами австриец хвастался поездкой в Пальмиру — в качестве гостя российских военных после того, как территория была отвоевана у террористической группировки “Исламское государство”.

Странные поездки в Россию и запрет на выезд

Согласно иммиграционным данным, изученным Bellingcat, за последние 10 лет Марсалек больше 60 раз приезжал в Россию. Регулярно летать в страну он начал в 2010 году. В 2014 году Марсалек прилетал в Москву 10 раз — обычно оставаясь в России только на сутки. В следующем году — 16 раз в Москву, Петербург, Нижний Новгород и Казань.

Часть перелетов проходили на чартерных бизнес-джетах. Например, в 1:55 29 сентября 2016 года Марсалек прилетел из Мюнхена в Москву. Уже в 8 утра он улетел в Афины, а на следующий день вернулся в Россию — в Санкт-Петербург. Там он пробыл пять с половиной часов и снова улетел в Грецию — на Санторини. The Insider отмечает, что подобные кратковременные поездки в Россию могут быть способом перевозить крупные суммы наличными.

Такие перелеты продолжались до сентября 2017 года. Утром 15 сентября Марсалек приехал в Шереметьево, чтобы улететь в Мюнхен, но его остановили пограничники — судя по миграционной базе, выезд был запрещен. Однако вечером австриец все-таки улетел из России — на другом бизнес-джете. Как именно он добился этого — неизвестно.

Преступник с диппаспортом

Марсалек прилетал в Россию по шести разным австрийским паспортам — страна позволяет владеть несколькими паспортами одновременно. Кроме того, он пользовался другими удостоверениями личности — поездки по ним были удалены из базы данных о пересечении границы. Среди прочего Марсалек прилетал по еще трем паспортам, выданным на его имя неназванной страной, “дипломатическому паспорту, выданному негражданину”. Авторы расследования подчеркивают, что европейские государства такие документы не выдают. А в странах, где подобные паспорта все же оформляют, их выдают почетным консулам.

Bellingcat также получил доступ к внутренней базе данных ФСБ, которую используют для отслеживания людей, “представляющих интерес” для правоохранителей. Как правило, любой иностранец, который путешествует в Россию, попадает в эту базу — вместе с перечнем поездок в Россию, данными о них и номером паспорта. В случае с Марсалеком в базу включены множество рейсов, не имеющих отношения к России. С 2015 года ФСБ отслеживала все его международные поездки — за исключением передвижений внутри ЕС. Среди прочего в базу попали частые перелеты австрийца в Стамбул, а также в Сингапур и Дубай, где работал Wirecard.

Причины такого интереса ФСБ к Марсалеку достоверно неизвестны. Авторы расследования предполагают, что спецслужба посчитала его привлекательным для вербовки, и, возможно, Марсалек сотрудничал с ФСБ.

Убежище в Белоруссии

По данным журналистов, сейчас австриец, вероятно, находится в Белоруссии. В беседе с одним из бывших коллег Марсалек, отвечая на вопрос, находится ли он в “политически стабильной среде”, заявил, что живет там, где “у власти одни и те же люди последние 25 лет”.

В базе данных о пересечении границ говорится, что он прилетел в Белоруссию на частном самолете в июне 2020 года. Согласно пограничным данным, после этого он не покидал страну. Журналисты выяснили, что Марсалек мог прилететь в Минск из Таллина, куда мог добраться из Австрии или Германии. Уже через два часа после приземления в Минске этот борт вылетел в Витебск. Предполагается, что австриец до сих пор может находиться в этом городе.

Как сообщал “источник”, атаку на социальную сеть Twitter, которая произошла 15 июля и в ходе которой были взломаны аккаунты в Twitter создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и главы криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао, могли осуществить как минимум четыре человека. Одному из них – около 20 лет и он из США, другой – еще младше и живет в Англии с мамой.